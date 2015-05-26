На чемпіонаті Європи з академічного веслування виступлять 42 представники України

Федерація академічного веслування України оприлюднила склад команди на Чемпіонат Європи-2015.

На найпрестижнішому турнірі Старого Світу заявка української збірної нараховує 42 спортсмена, повідомляє прес-служба ФАВУ. В Познані наша країна буде представлена найсильнішим складом. Серед заявлених українців, зокрема, Олімпійські чемпіонки Анастасія Коженкова, Наталія Довгодько, діючі чемпіони світу та Європи - Іван Довгодько, Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока. Повний склад української збірної виглядає таким чином: Чоловіки - Довгодько Іван, Міхай Дмитро, Морозов Артем, Надтока Олександр, Білоущенко Сергій, Холязников Антон, Іванов Юрій, Верестюк Артем, Клецькой Валентин, Мороз Артем, Чиканов Сергій, Ликов Олег, Лук'яненко Олександр, Приходько Павло, Гринь Сергій, Футрик Іван, Гуменний Сергій, Хмара Ігор, Сябро Сергій, Федоренко Роман, Джигирей Ростислав, Черкашин Андрій. Жінки - Буряк Олена, Коженкова Анастасія, Мартинова Світлана, Собко Аліса, Концева Анна, Новіченко Світлана, Кравченко Анна, Колтунова Вікторія, Гринь Юлія, Губа Наталія, Вдовкіна Тетяна, Рижкова Наталія, Сташко Любов, Козир Катерина, Яшна Олена, Голуб Оксана, Верхогляд Дарина, Довгодько Наталія, Німченко Євгенія, Ковальова Наталія. Чемпіонат Європи з академічного веслування відбудеться у Познані (Польща) з 29 по 31 травня.

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