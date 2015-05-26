Маркевич перед фіналом ЛЄ: «Приховувати не буду: фаворит — «Севілья»

Перед відльотом до Варшави (Польща) головний тренер дніпропетровського ФК "Дніпро" Мирон Маркевич поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

На питання, що вийде на перший план у фіналі - психологія, тактика або фізичні кондиції гравців, Маркевич зауважив: "Все в комплексі, але психологію я б поставив на перше місце. Не буду приховувати: фаворитом є «Севілья», а нам необхідно вичавити максимум із ситуації, зіграти тактично грамотно".

Говорячи про стан здоров'я гравців, тренер зазначив: До гри готуються всі. Травмований Селезньов в тому числі. Після закінчення сезону йому буде небходима операція. Але думаю, що другий збір він вже з командою проведе".

Відповідаючи на питання про те, чи відійшли підопічні від ейфорії, пов'язаної з виходом у фінал, Маркевич заявив: "Я сподіваюся, що відійшли. Попередні успіхи треба забути, чекає фінал".

А коментуючи слова Євгена Селезньова про те, що команда вже на шляху до восьмого неба, з посмішкою зауважив: "Якщо він так говорить, значить, так".

27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".

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