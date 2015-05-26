Воротар "Дніпра" Бойко про фіналі ЛЄ: "Ми повинні виходити і показувати свій найкращий футбол"

У двох зустрічах з італійцями воротар творив дива і вніс істотний внесок у вихід команди у фінал Ліги Європи УЄФА. Більш того, Бойко в кожному раунді плей-офф, як мінімум, в одному матчі залишав свої ворота у недоторканності, нагадує УЄФА.

"Для мене це дуже важливо. Дуже приємно, що на всіх стадіях плей-офф ми не пропустили жодного м'яча в домашніх зустрічах. Однак це не тільки моя заслуга. Це заслуга всіх моїх партнерів, які перебували на полі, які і допомогли зберегти ворота "Дніпра" в недоторканності", - зазначив голкіпер.

Відповідаючи на питання про те, чи є міцна оборона найважливішою складовою успіху "Дніпра", Бойко відповів: "Безумовно. І знову ж - обороняється вся команда, а не тільки захисники і воротар.Міцна оборона починається з нападника і закінчується голкіпером. Всі 11 чоловік, що знаходяться на полі, що беруть участь в атакуючих, так і в оборонних діях".

Розмірковуючи про те, чи може зіграти на руку команді відсутність багатого міжнародного досвіду, воротар зауважив: "Хоча ми вперше пробилися у фінал, я б не сказав, що "Дніпро" відчуває брак міжнародного досвіду. Останні кілька років команда регулярно грає у групових стадіях Ліги Європи, регулярно виходить в плей-офф. Ми підходимо до вирішальної зустрічі в абсолютно спокійному стані".

А на питання, чого ви перш за все чекаєте від фіналу, Бойко відповів: "Як і раніше, до кінця складно усвідомити, що ми дійшли до вирішального поєдинку. Ми майже здійснили свою мрію, залишилося зробити останній крок. Ну а фінал є фінал. Очікування, здогадки... Ми повинні виходити і грати, показувати свій кращий футбол, а там вже - як доля розпорядиться".

27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка.