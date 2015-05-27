Фінал Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья" - 2:3: відеотрансляція

Сьогодні у Варшаві (Польща) відбудеться вирішальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться дніпропетровський "Дніпро" та іспанська "Севілья". У своєму дебютному єврокубковому фіналі український клуб буде битися з іспанським, який тричі в історії ставав володарем цього трофею.

Раніше команди в єврокубкових турнірах не зустрічалися. А "Дніпро" грав з представником Іспанії лише одного разу. На груповому етапі Кубка УЄФА-2004/05 українці під керівництвом Євгена Кучеревського поступилися в гостях "Сарагосі" - 1:2.

У свою чергу, "Севілья" провела з українськими командами чотири зустрічі і жодного разу не поступилася - одна нічия і три перемоги. Зокрема, андалузці здолали донецький "Шахтар" (загальний рахунок - 5:4) в 1/8 фіналу Кубку УЄФА-2006/07. У тому сезоні вони виграли турнір вдруге.

Команди двох країн зустрічалися в єврокубках 46 разів. Українці виграли дев'ять зустрічей, іспанці - 24, а ще 13 поєдинків завершилися внічию. При цьому в чотирьох останніх матчах українцям перемогти не вдалося - у представників Іспанії дві перемоги при двох нічиїх.

Цікаво, що представники Іспанії та України раніше вже зустрічалися в єврофіналі. Вирішальний матч Кубка кубків-1986 завершився переконливою перемогою київського "Динамо" над "Атлетіко" у французькому Ліоні - 3:0.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Севілья", коефіцієнт на перемогу якої в основний час становить 1,59 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,86 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 5,88 до 1. У той же час, на перемогу "Севільї" в додатковий час або в серії пенальті ставки приймаються з коефіцієнтом 1,25 до 1, а на "Дніпро" - 3,70 до 1.

Фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья" розпочнеться о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка. ТВ-трансляцію проведе телеканал 2+2.