Капітан "Дніпра" Ротань: "Ми повинні грати холоднокровніше у фіналі"

Якщо не рахувати трьох років у Києві, всю свою кар'єру Руслан Ротань провів в рядах "Дніпра" і тому як ніхто інший розбирається в причинах зльоту команди в цьому сезоні. 33-річний капітан розповів про сильні сторони клубу, фіналі Ліги Європи УЄФА і заслуги Мирона Маркевича в інтерв'ю УЄФА.

На питання, чи могли б ви припустити, що "Дніпро" забереться так далеко в Лізі Європи, Ротань відповів: "Звичайно, ніхто такого не очікував. Команда була налаштована, горіла бажанням, але на початку турніру подібне досягнення могло здатися чимось фантастичним. Однак потихеньку казка почала перетворюватися в життя. З кожною грою ми додавали, ставали впевненішими. І ось ми у фіналі єврокубка. Напевно, пізніше ми це усвідомлюємо. Поки ж нас просто долають дуже приємні емоції".

Розмірковуючи про те, наскільки великий внесок вніс в успіх команди тренер Мирон Маркевич, капітан заявив: "Цей внесок величезний. Прийнявши "Дніпро", він говорив, що у нас хороша, зіграна команда, однак їй потрібно додати в деяких компонентах. Він підкреслював, що ми повинні бути більш впевнені в собі, і виявився прав. Завдяки тренеру в цьому плані ми стали набагато сильнішими".

Щодо підходу до фінального матчу проти чинного переможця Ліги Європи, Бойко зауважив: "Не будемо кривити душею, напевно, підхід буде чимось відрізнятися. Все-таки це фінал. Напруга буде дуже великою. Всі розуміють, що одним тільки матчем ми можемо обернути мрії в реальність. Так, мета поруч, але ми повинні бути холоднокровніше і спробувати рухатися до цієї гри в звичайному режимі".

27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка.