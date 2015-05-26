"Дніпро" полетів до Варшави на фінал Ліги Європи

Вранці у вівторок, 26 травня, «Дніпро» відправився на вирішальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зустрінеться з «Севільєю».

До складу делегації увійшли практично всі футболісти першої команди, які вирішили в цей найважливіший день бути разом. До Варшави вирушили в тому числі і травмовані Роман Зозуля, Сергій Кравченко, Ондржей Мазух, Віталій Мандзюк, та не заявлені на Лігу Європи Павло Ксьонз і Дмитро Чигринський. Шанс вийти на поле мають наступні гравці:

воротарі Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шеліхов;

захисники Олександру Влад, Євген Чеберячко, Дуглас, Валерій Лучкевич, Олександр Сваток, Артем Федецький, Олександр Мигунов;

півзахисники Джаба Канкава, Євген Коноплянка, Лео Матос, Роман Безус, Бруно Гама, Валерій Федорчук, Євген Шахов, Руслан Ротань, Андрій Близниченко;

нападники Нікола Калинич, Євген Селезньов, Матеус.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья" відбудеться у Варшаві (Польща) на стадіоні «Національний» 27 травня о 21:45 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.