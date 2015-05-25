Боксер компанії Кличків К2 Саламов зустрінеться в титульному бою з Адамеком

Бій відбудеться в рамках вечора боксу 13 червня у Черкасах, повідомляє прес-служба К2.

Суперник Саламова Томас Адамек на профі-рингу здобув 23 перемоги у 35 поєдинках, 9 нокаутами. Томасу 24 роки, боксує в стійці правші. Серед суперників чеха такі найсильніші полутяжи Європи як Мохаммед Мерах, Робін Краснічі, Дастін Діркс і т. д. В свій час Адамек боксував з відомим українцем В'ячеславом Узєлковим. Востаннє Томас виходив у ринг в квітні цього року проти Георгія Адуашвілі і здобув перемогу технічним нокаутом.

Для Умара Саламова це буде перший захист титулу Чемпіона Європи за версією WBO в напівважкій вазі, який він завоював у листопаді минулого року, здолавши боснійця Енеса Зечиревіча одноголосним рішенням суддів. Нещодавно Умар повернувся з тренувального табору Володимира Кличка, де допомагав українському чемпіону готуватися до поєдинку з Дженнінгсом.

Крім того, в рамках вечора боксу в Черкасах, який організовує К2, візьмуть участь також Ісмаїл Сіллах, Яго Кіладзе і Сергій Радченко.