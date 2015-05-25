Стаховський і Світоліна вийшли у друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

В обох випадках нашим спортсменам знадобилася мінімальна кількість партій для перемоги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна обіграла бельгійку Яніну Вікмайєр: 6-2 6-2. Наступна суперниця українки визначиться в матчі між сербкою Олександрою Круніч і Юлією Путінцевою з Казахстану.

У свою чергу, Стаховський обіграв представника Литви Рикардаса Беранкіса: 6-2 6-1 7-5. Наступним суперником Сергія стане американський тенісист Стів Джонсон, який обіграв на старті Гільєрмо Гарсію-Лопеса з Іспанії- 6-3, 6-3, 6-7 (1), 3-6, 6-3.

Як повідомляв УНІАН, раніше свій матч першого кола змагань програла Леся Цуренко. У вівторок в боротьбу на кортах Парижа також повинні вступити Ілля Марченко та Олександр Долгополов.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір. У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.