Ротань вибачився за "ДНРівський футбол" (відео)
14:07, 25 травня 2015Спорт
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Капітан "Дніпра" Руслан Ротань вибачився, за те, що назвав так повторну гру півфіналу Кубка України з "Шахтарем"
Руслан Ротань вибачився за емоції, але не вибачиться перед суддєю матчу на Кубок України з "Шахтарем" / xsport.ua
Я відразу хочу вибачитися за свої слова. Такого я не повинен був говорити. Я не мав на увазі нічого пов'язаного з політикою. Ні в якому разі. У політику, взагалі, намагаюся не лізти", - сказав він у програмі "Профутбол" на "2+2".
"Але я не буду вибачатися за те, що говорив про арбітра. Судді вже багато років знущаються над нашою командою. Це вже наболіло, крик душі", - додав Ротань.
Ротань извинился за эмоции о ДНРівський футбол
Нагадаємо, Руслан Ротань після матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка України з "Шахтарем" розкритикував роботу арбітра Анатолія Абдули. Зустріч завершилася з рахунком 1:1, що влаштовувало команду Мірчі Луческу. Єдиний м'яч у ворота "Дніпра" забив Луїс Адріано, який реалізував сумнівний пенальті.
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