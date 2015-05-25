Ротань вибачився за "ДНРівський футбол" (відео)

Я відразу хочу вибачитися за свої слова. Такого я не повинен був говорити. Я не мав на увазі нічого пов'язаного з політикою. Ні в якому разі. У політику, взагалі, намагаюся не лізти", - сказав він у програмі "Профутбол" на "2+2".

"Але я не буду вибачатися за те, що говорив про арбітра. Судді вже багато років знущаються над нашою командою. Це вже наболіло, крик душі", - додав Ротань.

Нагадаємо, Руслан Ротань після матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка України з "Шахтарем" розкритикував роботу арбітра Анатолія Абдули. Зустріч завершилася з рахунком 1:1, що влаштовувало команду Мірчі Луческу. Єдиний м'яч у ворота "Дніпра" забив Луїс Адріано, який реалізував сумнівний пенальті.