Жіноча збірна України з волейболу не потрапила до числа учасників чемпіонату Європи

Перша гра завершилася більш переконливою перемогою білорусок з рахунком 3:0, повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Як і у 2013 році, неподоланним бар’єром для команди Гарія Єгіазарова виявилася остання, третя стадія кваліфікації до Євро.

На відміну від першої гри, у повторній зустрічі українки діяли набагато більш впевнено й могли навіть сподіватися на перемогу в трьох-чотирьох партіях та "золотий сет". Перші дві партії були виграні з рахунком 28:26 й 25:21. Проте, в третьому й четвертому сеті суперниці звели на нівець всі попередні зусилля українок, вигравши 25:20 й 25:11. Нашим волейболісткам вдалося виграти матч, але лише на тай-брейку, чого не вистачило для загальної перемоги - 16:14 й 3:2.

Найрезультативнішою у складі збірної України виявилася Анастасія Чернуха з "Хіміка" (Южне) - 22 очка.

Наша команда залишається поза головним турніром континенту другий раз поспіль. В останнє українські дівчата брали участь у головних змаганнях континенту в 2011 році.