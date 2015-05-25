Гендиректор "Шахтаря" Палкін: "Команда повинна залишитися у Львові" (відео)

"Я сподіваюся, що ми продовжимо грати у Львові. Багато було емоційних висловлювань. Не зовсім приємно, коли в домашніх матчах стадіон вболіває проти тебе. Це нормальна людська реакція", - сказав він у програмі "Профутбол" на "2+2".

"Ми повинні прийти до того, що емоції потрібно прибрати, з холодною головою сісти і прийняти рішення, де ми будемо грати наступний сезон. Моя думка - повинні залишатися у Львові, повинні продовжувати там грати і звертати увагу місцевих уболівальників на нас. Сподіваюся, з часом вони нас по-іншому стануть сприймати", - додав Палкін.

Гравці донецького «Шахтаря», які в сезоні 2014/15 проводять домашні матчі на "Львів-Арені". дуже образились на місцевих вболівальників, які їх не підтримують. Після матчу 1/2 фіналу Кубку України проти дніпропетровського "Дніпра" одразу кілька «гірників» доволі емоційно відреагували на підтриму стадіону. А Тарас Степаненко поскаржився, що з трибун були чутні не тільки образи, а й уболівальники також демонстрували непристойні жести на адресу гравців донецької команди.

Як повідомляв УНІАН, в передостанньому турі Прем'єр-ліги "Шахтар" програв "Дніпру" з рахунком 2:3. Команда продовжує перебувати на другому місці в турнірній таблиці, випереджаючи дніпрян на два очки.