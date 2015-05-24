"Динамо" виграло у "Карпат" в гостьовому матчі УПЛ

У Львові завершився матч передостаннього 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали на своєму полі київське "Динамо" і програли з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Гра у Львові вийшла видовищною і насиченою, з численними моментами біля воріт обох команд. І якщо в першому таймі господарі зуміли на рівних змагатися з новоспеченими чемпіонами України, то на початку другого тайму все-таки пропустили гол.

На 58-й хвилині гол забив Артем Кравець. Його партнер по команді Андрій Ярмоленко справа увірвався в штрафну, віддав пас - захисник "Карпат" перехопив, але вибив точно на Кравця. Той просунувся трохи вперед і з лівої ноги пробив низом під ближню штангу - 1:0.

В інших матчах сьогоднішнього дня харківський "Металіст" обіграв маріупольський "Іллічівець" з рахунком 3:1, полтавська "Ворскла" виграла у одеського "Чорноморця" з рахунком 2:0, а запорізький "Металург" програв луганській "Зорі" - 0:1.

Таким чином, у "Динамо" залишився "0" у графі поразок і команда збільшила відрив від йдучого на 2-му місці "Шахтаря" до 10 очок. "Карпати", незважаючи на невдачу, зберегли прописку в Прем'єр-лізі на наступний сезон. УПЛ покине потерпілий сьогодні поразку "Іллічівець".