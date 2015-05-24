Збірна України з регбі виграла у Нідерландів матч Кубка європейських націй

В Одесі завершився матч Кубка європейських націй з регбі, в якому збірна України приймала команду Нідерландів і обіграла суперника з рахунком 18:10, повідомляє офіційний сайт Європейського союзу регбі.

Після першого тайму українці програвали в рахунку 0:3, а по ходу другої половини гри - 3:10. Але потім команда переламала хід гри і повністю володіла перевагою. На рахунку нашої команди 3 вдалі спроби і 1 дроп-гол.

Таким чином, українці здобули 3 перемогу у 5 матчах розіграшу КЄН 2014-16 (2 поразки). Після 1-го кола змагань за участю 6 команд, українці ділять 2-3 місця зі збірною Молдови - по 12 балів. Лідирує команда Бельгії - 20 балів.

Збірна України виступає в Дивізіоні 1В, другому за значимістю у європейському регбі.