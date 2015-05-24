Тенісистка Цуренко програла у першому колі Відкритого чемпіонату Франції

У Парижі (Франція) завершився матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Леся Цуренко грала проти Бояни Йовановські з Сербії і програла з рахунком 6:1, 1:6, 0:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі двох приблизно рівних по силам суперниць (Цуренко - 60-а в світовому рейтингу, Йовановські - 67-а), українка легко взяла першу партію, на яку витратила менше півгодини ігрового часу. Тим не менш, також легко киянка програла дві наступні партії, вибувши з боротьби в одиночному розряді вже після першого поєдинку.

Крім Цуренко, в основній сітці жіночих одиночних змагань Україну також представляє Еліна Світоліна. З кваліфікації в основу не пробилася жодна українська тенісистка.

У чоловіків в цьому турнірі виступлять Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та один з переможців кваліфікації Ілля Марченко.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.