Тенісистка Цуренко програла у першому колі Відкритого чемпіонату Франції
У Парижі стартував другий турнір року з серії "Великого шолома".
У Парижі (Франція) завершився матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Леся Цуренко грала проти Бояни Йовановські з Сербії і програла з рахунком 6:1, 1:6, 0:6, повідомляє офіційний сайт змагань.
У матчі двох приблизно рівних по силам суперниць (Цуренко - 60-а в світовому рейтингу, Йовановські - 67-а), українка легко взяла першу партію, на яку витратила менше півгодини ігрового часу. Тим не менш, також легко киянка програла дві наступні партії, вибувши з боротьби в одиночному розряді вже після першого поєдинку.
Крім Цуренко, в основній сітці жіночих одиночних змагань Україну також представляє Еліна Світоліна. З кваліфікації в основу не пробилася жодна українська тенісистка.
У чоловіків в цьому турнірі виступлять Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та один з переможців кваліфікації Ілля Марченко.
Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.
У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.