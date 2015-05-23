Маркевич після перемоги над "Шахтарем": Зараз ми думаємо про середу

Відповідаючи на питання про перспективи боротьби за 2-е місце в УПЛ, Маркевич зазначив, що зараз всі його думки про фінальну гру Ліги Європи: "Звичайно, з'явився шанс, і треба його використовувати. Але зараз ми думаємо про середу (день фіналу Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья" - УНІАН). Подивимося, як буде далі".

Говорячи про те, наскільки генеральну репетицію перед фіналом Ліги Європи можна вважати вдалою, наставник заявив: "Для нас головним завданням було показати хорошу гру. Напередодні я сказав, що ми не будемо використовувати футболістів, які зіграють у середу. Самі розумієте, не дай Бог, хтось отримає травму. Особливо це стосується лінії оборони. Ті футболісти, які сьогодні вийшли, проявили характер. І молоді, і досвідчені. Був сьогодні сплав досвіду і молодості. Я радий, що команда перемогла дуже непростого суперника, і настрій у нас достатньо хороший".

Відповідаючи на питання, чи будуть з футболістами дружини у Варшаві, тренер зауважив: "Дружини будуть. Сподіваюся, що з їхнього боку підтримка буде хорошою. Я взагалі з цього не роблю проблеми. Навпаки, коли поруч близькі люди, футболісти ставляться по-іншому".

А оцінюючи гру бразильського легіонера Матеуса, Маркевич зазначив: "Він — один із символів «Дніпра». На жаль, він багато пропустив. Але набирає форму; сьогодні забив м'яч. Сподіваюся, він допоможе нам в середу".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" переміг "Шахтар" в центральному матчі 25-го туру УПЛ - 3:2, зберігши шанси на 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці. 27 травня "Дніпро" проведе перший у своїй їсторії єврокуковий фінал - вирішальний матч Ліги Європи проти іспанської Севільї".