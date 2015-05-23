У Києві пройшов Кубок України з бодібілдингу (фотогалерея)

20:29, 23 травня 2015
Спорт
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Кубок України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму UBPF 2015 пройшов в Києві, 23 травня 2015.

Учасниками Кубка можуть стати всі бажаючі спортсмени - і чоловіки, і жінки.

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Головне для спортсменів - мати відповідну підготовку і встигнути зареєструватися згідно з регламентом WBPF 2015.

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