У Києві пройшов Кубок України з бодібілдингу (фотогалерея)
20:29, 23 травня 2015Спорт
2089
Кубок України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму UBPF 2015 пройшов в Києві, 23 травня 2015.
Учасниками Кубка можуть стати всі бажаючі спортсмени - і чоловіки, і жінки.
Читайте також9 листопада в Лубнах Полтавської області відбудеться чемпіонат України з бодібілдингу, кошти від проведення якого передадуть бійцям АТО
Головне для спортсменів - мати відповідну підготовку і встигнути зареєструватися згідно з регламентом WBPF 2015.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter