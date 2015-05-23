У Києві пройшов Кубок України з бодібілдингу (фотогалерея)

Кубок України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму UBPF 2015 пройшов в Києві, 23 травня 2015.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter