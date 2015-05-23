"Дніпро" виграв у "Шахтаря" в центральному матчі туру УПЛ

У Дніпропетровську завершився центральний матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 3:2.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

Гра в Дніпропетровську проходила у видовищній боротьбі, з численними обопільними моментами і великою кількістю голів. У першому таймі перевагою володіли гості, які протягом половини тайму забили два голи. Алекс Тейшейра відкрив рахунок вже на 7-й хвилині, а на 27-й він же зробив дубль. Щоправда, у проміжку між цими голами відзначився бразильський легіонер "Дніпра" Матеус.

Однак, у другому таймі господарі зуміли зламати хід гри і на 64-ій хвилині Роман Безус зрівняв рахунок - 2:2. А на 81-й хвилині вирішальний гол забив Валерій Лучкевич. Бруно Гама прострілив на дальню штангу і Лучкевич у падінні переправив м'яч у сітку - 3:2.

Таким чином, "Дніпро" зберіг інтригу в боротьбі за 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці, яка вирішиться лише в останньому турі УПЛ, 30 травня.

Раніше сьогодні також відбулися ще два матчі. Донецький "Олімпік" програв луцькій "Волині" (1:3), а донецький "Металург" зіграв внічию з ужгородською "Говерлою" - 0:0.