На НСК "Олімпійський" проводили збірну України на І Європейські ігри в Баку

Вже через 20 днів азербайджанська столиця прийматиме понад 6 тисяч атлетів Старого Світу на перших в історії Іграх континенту.

На престижному турнірі Україну представлятиме 243 спортсмена, серед яких діючі Олімпійські чемпіони, тріумфатори світових першостей та чемпіонатів Європи.

На головну спортивну арену країни завітали українські атлети - представники кожного виду з програми Ігор-2015.

Під час свята гості мали чудову можливість познайомитися ближче з азербайджанською культурою. Спілка азербайджанської молоді в Україні разом із Національним олімпійським комітетом України презентувала гостям цікаву музикальну програму та танцювальні номери.

«Олімпійський день - це велике свято спорту, яке відзначається у всьому світі та дає можливість кожному розділити унікальні та універсальні олімпійські цінності, зробити крок на зустріч здоровому способу життя та відчути себе справжнім олімпійцем», - сказав під час заходу президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни звернувся до атлетів, які представлятимуть Україну в Баку: «Кожен з вас впише своє ім’я в історію міжнародного спорту, відкривши її нову сторінку. Всі ми пишаємося вами і віримо у вас! Впевнений, що ви докладете максимум зусиль, щоб продемонструвати свій найкращий результат».

В рамках заходу також відбулася презентація нової форми української збірної компанії PEAK Sport. Моделями виступили члени команди на І Європейських іграх - гімнастка Олена Дмитраш та представник спортивної аеробіки Володимир Дорошенко.

Завдяки домовленості, досягнутій Національним олімпійським комітетом України з відомою компанією PEAK Sport, яка стала офіційним постачальником одягу Олімпійської збірної України та партнером НОК до 2020 року та забезпечить екіпіровкою українські збірні на зимових та літніх Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та Європейських юнацьких олімпійських фестивалях - на всіх рівнях змагань українські атлети виглядатимуть яскраво, стильно та комфортно, починаючи з І Європейських ігор в Баку.

Комплект включає в себе спортивну (незмагальну) екіпіровку для повсякденного використання за різних погодних умов та форму для офіційних і урочистих заходів.

Під час спортивного свята на НСК «Олімпійський» естафету успішного минулорічного виступу на Юнацьких Олімпійських іграх в Нанкіні іменитим спортсменам передали юні тріумфатори ЮОІ-2014 п’ятиборець Антон Кузнецов та легкоатлетка Юлія Левченко. З рук молодих чемпіонів національний прапор отримали Олімпійська чемпіонка та дворазова призерка Олімпійських ігор з кульової стрільби Олена Костевич, діючий чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, срібна чемпіонка світу з тхеквондо Ірина Ромолданова, член збірної України з пляжного футболу Віктор Пантелейчук.

В рамках Олімпійського дня усі бажаючи мали можливість взяти участь в олімпійській розминці, різноманітних активностях, поспілкуватися з уславленими атлетами – Наталією Добринською, Олексієм Торохтієм, Оленою Підгрушною, Юлією Джимою, Ольгою Харлан, Жаном Беленюком та іншими, а також вперше в історії святкування Дня пробігти безпосередньо по легкоатлетичним доріжкам стадіону.

Олімпійський день «На шляху до І Європейських ігор в Баку» в столиці дав старт іншим містам України. Свято спорту крокуватиме всією країною – її найменшими містечками та мегаполісами, де його відзначатимуть пробігами, спортивними змаганнями, творчими конкурсами та вікторинами на олімпійську тематику.