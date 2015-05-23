УПЛ, 25-й тур, "Дніпро" - "Шахтар": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить центральний матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає донецький "Шахтар". Зустрічаються команди, які займають 2-3 місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У цьому матчі "Дніпру" необхідна перемога, аби прптендувати на 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці. Команди розділяють 5 балів у турнірній таблиці і, в разі перемоги сьогодні, "Дніпро" скоротить своє відставання до 2-х очок. Тоді дніпропетровцям потрібно буде перемагати в останньому турі ужгородську "Говерлу" і сподіватися на перемогу львівських "Карпат" над "Шахтарем" в паралельному матчі на нейтральному полі в Києві. Згідно з регламентом змагань, при рівності очок на перше місце виходять загальна різниця м'ячів, потім - кількість м'ячів, забитих у всіх іграх, і тільки на 3-му місці - особисті зустрічі. А по першим двом показникам у "Шахтаря" велика перевага над "Дніпром" - "+51" проти "+29" і 67 проти 44. Зрозуміло, нівелювати таку перевагу за 2 тури "Дніпру" не вдасться.

Матч першого кола "Шахтар" - "Дніпро" завершився нульовою нічиєю.

На котируваннях букмекрских контор фаворитом вважається "Шахтар". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,59 до 1, на нічию - 3,86 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 4,97 до 1.

Матч "Дніпро" - "Шахтар" розпочнеться о 18.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.