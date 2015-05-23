Українські шашистки увійшли в 10-ку кращих на Чемпіонаті світу

В Ухані (Китай) завершилися партії останнього 15-го туру Чемпіонату світу з шашок-100 (стоклітинкова дошка), за підсумками якого в 10-ку найсильніших шахістів світу увійшли українки Юлія Макаренкова і Ольга Балтажі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У заключному турі Макаренкова білими грала з Хангінг Жао (Китай) і поступилася суперниці - 0:2. У свою чергу, Балтажі чорними протистояла найсильнішій шашистці світу, багаторазовій чемпіонці світу Зої Голубєвої (Латвія) і зуміла втримати нічию - 1:1.

Таким чином, у Макаренкової в підсумковій турнірній таблиці 4 перемоги, 7 нічиїх та 4 поразки - 15 очов, 9-е місце, у Балттажи - 3 перемоги, 9 нічиїх і 3 поразки - 15 очок, 10-е місце.

Призерами турніру стали три спортсменки на рахунку яких по 20 балів. За додатковими показниками чемпіонкою світу стала Голубєва, друге місце у Наталії Садовської (Польща), бронза - у Ольги Камишлєєвої (Нідерланди).