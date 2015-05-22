УЄФА дав добро окупованому Криму проводити футбольний чемпіонат - ЗМІ

Про це виданню "Новий Крим" повідомив представник регіональної федерації футболу анексованого півострова Георгій Ілляков, передає Еспресо.TV.

"Переговори з УЄФА проведені. Нам дали добро на проведення чемпіонату Криму. Почати першість плануємо у серпні 2015 року. У ньому братимуть участь 8 професійних команд. У їх число автоматично попадуть "Таврія" і "Севастополь". Про інших учасників поки що сказати нема чого", - розповів Ілляков.

Також він додав, що очікується черговий візит представників УЄФА до Криму.

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"На початку липня у Крим прибуде комісія УЄФА, яка проведе інспекцію об'єктів інфраструктури. Після цієї перевірки ми розпочнемо вирішувати питання щодо фінансування клубів чемпіонату Криму", - зазначив співбесідник видання.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час київської зустрічі з главою УЄФА Мішелем Платіні у листопаді минулого року наголосив виняткову важливість для України зберегти контроль над процесами розвитку футболу у Криму, а для УЄФА - не бути втягнутим в нефутбольні баталії щодо окупованого півострова.

Зазначимо також, що виконком УЄФА заборонив кримським клубам з 1 січня 2015 року виступати у чемпіонаті Росії, ухваливши рішення створити у Криму спеціальну зону, де футбол розвиватиметься виключно під егідою УЄФА.