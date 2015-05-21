Капітан "Дніпра" Ротань про суддівство матчу Кубка з "Шахтарем": "Це ДНРівський футбол"

Після матчу Ротань зауважив: "Що там говорили з ними робити? Люструвати? Я б повісив їх за одне місце. За яйця. Це не український футбол. Це "ДНРівський" футбол!", - сказав Ротань після матчу "Профутболу".

Нагадаємо, що на 76-й хвилині гри за рахунку 1:0 на користь дніпрян, Абдула призначив сумнівний пенальті у ворота Бойка. Він і став вирішальним у грі.

"Шахтар" із загальним рахунком 2:1 обіграв "Дніпро", вийшовши у фінал.

Фінал Кубку України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 4 червня на "Олімпійському" в Києві.

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