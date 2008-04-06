Результати 33 туру англійської Прем`єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився 33 тур англійської Прем`єра-ліга (за винятком матчу Вест Хем - Портсмут, призначеного на 8 квітня).

Міддлсбро - МЮ 2:2 (Алвеш 34, 55 - Роналду 10, Руні 74)

Евертон - Дербі 1:0 (Осман 56)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Арсенал - Ліверпуль 1:1 (Бендтнер 54 – Крауч 41)

Манчестер Сіті - Челсі 0:2 (Данн (автогол) 6, Калу 53)

Астон Вілла - Болтон 4:0 (Баррі 9, 60, Акбонлахор 56, Хервуд 85)

Блекберн - Тоттенхем 1:1 (Педерсен 30 - Бербатов 7)

Фулхем - Сандерленд 1:3 (Хілі 74 - Коллінз 45, Чопра 54, Джонс 77)

Віган - Бірмінгем 2:0 (Р. Тейлор 15, 56)

Ньюкасл - Редінг 3:0 (Мартінс 18, Оуен 43, Відука 58), -

...і тепер МЮ (77 очок), формально, в зоні досяжності Челсі (74), який, у свою чергу, формально, в зоні досяжності Арсеналу (71). А в наступному турі, зазначмо, Манчестерові та Арсеналу грати поміж себе...

Зробивши нічию, Ліверпуль (63) дав наблизитися до себе Евертону (60).

Щільну група склали Портсмут (53, гра у запасі), Астон Вілла (52), Блекберн (51) і МСіті (49).

І далі розтягнувся весь низ таблиці: Вест Хем (44, гра у запасі), Тоттенхем (40), Ньюкасл (38), Сандерленд (36), Міддлсбро (35), Віган (34), Редінг (32), Бірмінгем (30), Болтон (26), Фулхем (24), Дербі (11).

У наступному турі (12 квітня) грають: Бірмінгем - Евертон, Болтон - Вест Хем, Дербі - Астон Вілла, Тоттенхем - Міддлсбро, Редінг - Фулхем, Сандерленд - МСіти, Портсмут - Ньюкасл

(13 квітня) Ліверпуль - Блекберн і... МЮ - Арсенал

(14 квітня) Челсі - Віган