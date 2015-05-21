Українські шашистки вибули з боротьби за титул чемпіона світу

Українки вже не претендують на титул чемпіона і практично втратили шанси на потрапляння до трійки призерів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Макаренкова в 13-му турі зустрічалася з найсильнішою шашисткою світу багаторазовою чемпіонкою світу Зоєю Голубєвою з Латвії і програла партію чорними фігурами. У свою чергу, Балтажі також чорними грала проти Тамари Тансиккужиної з Росії і також поступилася.

На даний момент у Макаренкової 4 перемоги при 6 нічиїх та 3 поразках - 14 очок, а у Балтажі ці показники становлять - 3-7-3 - 13 балів.

Лідером ЧС на даний момент є Голубєва - 18 очок. 2-3 місця ділять Айгуль Ідрісова (Росія) та Ольга Камишлєєва (Нідерланди) - по 17.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу проходить з 11 по 24 травня.

Всесвітня федерація шашок (FMJD) організовує чемпіонати світу з міжнародних шашок серед жінок раз на два роки. У цьому році чемпіонат вперше проходить у Китаї. У чемпіонаті беруть участь 16 провідних майстрів з 10 країн світу. Найсильніші шашистки світу проведуть 15 турів по круговій системі протягом 12 днів.