Дві українські тенісистки вийшли у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

Обидві спортсменки виступлять у фінальному раунді кваліфікації, повідомляється на офіційному сайті змагань.

Бондаренко свій матч 2-го кола проводила проти словачки Яни Чепелової і просто розтрощила опонентку, дозволивши їй виграти лише один гейм - 6:1, 6:0.

У свою чергу, Заневська грала з Яфан Ван з Китаю і цей матч вийшов куди більш напруженим. Програвши першу партію "всуху", українка знайшла в собі сили переломити хід гри, виграла другий сет, а у вирішальній третій партії переграла суперницю в додатковому геймі - тай-брейку- 0:6, 6:4, 7:6.

У вирішальному раунді кваліфікації Заневська зіграє з Маргаритою Гаспарян з Росії, а Бондаренко - з переможницею матчу Катерина Бичкова (Росія) проти Олекси Глэтч (США). Переможці 3-го раунду отримають путівки в основну сітку змагань.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.