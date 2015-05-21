Гравці "Шахтаря" бажають змінити домашню арену через образи львівських уболівальників

Гравці донецького «Шахтаря», які у сезоні 2014/15 проводять домашні матчі на "Львів-Арені" сильно образилися на місцевих вболівальників, які їх не підтримують, повідомляє Zaxid.net.

Після матчу 1/2 фіналу Кубку України проти дніпропетровського "Дніпра" одразу кілька «гірників» доволі емоційно відреагували на підтримку стадіону.

«Я більше не хочу грати у Львові, - сказав захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький. - Так нереально вболівати проти нас. За «Динамо» вболівали усі, а нас освистували і парафінили. А тепер за «Дніпро», і нас теж парафінили. Що робити? Переїжджати звідси».

Зі словами свого колеги погодився інший гравець «Шахтаря» Тарас Степаненко. За його словами, з боку львівської публіки це було некрасиво щодо клубу, який майже рік грає на «Арені Львів». Степаненко переконаний, що «гірникам» не варто проводити домашні матчі у Львові.

А на зауваження, що під час Ліги чемпіонів «Шахтар» приходив підтримувати цілий стадіон, відповів: "Ліга чемпіонів – це лише 4-5 матчів, а далі що?. Ви знаєте, коли 12-річний хлопчик із трибун показує мені непристойні жести, так неможливо грати. «Шахтар» повинен переїхати зі Львова".

Наразі остаточно невідомо, чи «гірники» залишаться грати на «Арені Львів». Можливо, проводитимуть тут лише домашні матчі Ліги чемпіонів, можливо, гратимуть із «Динамо», «Карпатами» чи «Дніпром» на нейтральних полях. Якби не було, останній матч у сезоні на «Арені Львів» «гірники» завершили хоч і на переможній, однак не зовсім мажорній ноті.

До слова, матч останнього туру чемпіонату України, в якому «Шахтар» прийматиме «Карпати», відбудеться на стадіоні «Оболонь» у Києві. Причиною такого рішення стала не політика клубу, а концерт гурту ТІК, який відбудеться на львівському стадіоні у день матчу, 30 травня.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Кубку України "Шахтар" - "Дніпро" завершився внічию, 1:1. "Шахтар" вийшов у фінал завдяки перемозі у першому матчі у Дніпропетровську з рахунком 1:0.

Під час матчу львівські вболівальники активно підтримували "Дніпро", який очолює колишній тренер "Карпат" львівський фахівець Мирон Маркевич