П'ятов про вболівальників на "Арені Львів": люди кричать нам бридкі слова, а потім просять футболку
12:19, 21 травня 2015Спорт
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Воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов після кубкової гри з "Дніпром" заявив, що пора закінчувати грати на "Арені Львів" через неповагу з боку вболівальників.
П'ятов вважає, що "Шахтарю" потрібно йти з "Арени Львів" / shakhtar.com
Після гри з "Дніпром" воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов був лаконічним, але категоричним у своїх висловлюваннях, повідомляє ПроФутбол.
"Вийшла цікава, бойова гра. Обидві команди хотіли пробитися у фінал. Місцями гра була жорстокою, ви самі все бачили. Перемога будь-якою ціною у фіналі? Нічого не залишається, як обіграти "Динамо" - сказав П'ятов.
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"Напевно, треба закінчувати грати на "Арені Львів". Люди нас не поважають, кричать бридкі слова, а потім просять футболку. Просто негарно..." - резюмував голкіпер "Шахтаря".
Як повідомляв УНІАН раніше, Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у фінальному матчі Кубка України з футболу.
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