П'ятов про вболівальників на "Арені Львів": люди кричать нам бридкі слова, а потім просять футболку

Після гри з "Дніпром" воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов був лаконічним, але категоричним у своїх висловлюваннях, повідомляє ПроФутбол.

"Вийшла цікава, бойова гра. Обидві команди хотіли пробитися у фінал. Місцями гра була жорстокою, ви самі все бачили. Перемога будь-якою ціною у фіналі? Нічого не залишається, як обіграти "Динамо" - сказав П'ятов.

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"Напевно, треба закінчувати грати на "Арені Львів". Люди нас не поважають, кричать бридкі слова, а потім просять футболку. Просто негарно..." - резюмував голкіпер "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН раніше, Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у фінальному матчі Кубка України з футболу.