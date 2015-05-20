Українець Марченко вийшов у фінальний раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Українець Ілля Марченко пробився у вирішальний 3-й раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції, обігравши в півфіналі співвітчизника Дениса Молчанова- 7:6(7), 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Тенісисти провели на корті майже дві години, де більшу частину часу зайняв перший сет. В результаті, сильнішим виявився Марченко.

Суперником українця за вирішальної стадії кваліфікації став росіянин Євген Донской. Раніше Марченко і Донской чотири рази зустрічалися на турнірах з хардовим покриттям серії "Челленджер" - по два рази у 2012 та 2013 роках. Рахунок особистих зустрічей - 3:1 на користь нашого тенісиста.

Матч вирішального 3-го кола кваліфікаційних змагань відбудеться 22 травня.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.