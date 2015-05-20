Луческу: "Я залишаюся в "Шахтарі"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу заявив про те, що він залишається головним наставником команди, як мінімум, ще на рік. Про це він заявив у післяматчевому інтерв'ю гри з "Дніпром" каналу "Футбол-1".

"Я залишаюся ще мінімум на рік, щоб допрацювати свій контракт з донецьким клубом. Все що пишуть - нісенітниця, домисли журналістів", - прокоментував чутки про свою відставку Луческу.

Крім того, румунський фахівець відзначив, що вболівальники Львова, де свої домашні матчі в цьому сезоні проводить донецька команда повинні бути більш толерантними. "Ми - українська команда. ми здобули для України Кубок УЄФА, 10 років представляємо Україну на єврокубковій арені. Всі наші успіхи - для України. А поведінка львівських уболівальників - це відлуння політики. Потрібно бути більш толерантними. Спорт і політика - різні речі, не потрібно змішувати", - зазначив Луческу.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Дніпро" завершився внічию 1:1. По сумі двох матчів "Шахтар" виграв (2:1) і вийшов у фінал. Матч відзначився неоднозначним суддівством і обопільною грубістю гравців команд. Вболівальники "Львів-Арени", де проводить свої домашні ігри "Шахтар", у цьому матчі підтримували "Дніпро".