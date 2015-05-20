"Динамо" і "Шахтар" вийшли у фінал Кубка України

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у фінальному матчі Кубка України з футболу. "Динамо" сьогодні у повторній грі півфіналу обіграло донецький "Олімпік" - 4:1 (перший матч - 0:0), а "Шахтар" зіграв внічию у Львові з дніпропетровським "Дніпром" - 1:1 (перший матч - 1:0).

Гра в Києві, що почалася на півгодини раніше, проходила з помітною перевагою "Динамо", яке вже на 4-й хвилині відкрило рахунок. Гол на рахунку Мігеля Велозу. На 36-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу господарів поля, а на 52-й Велозу зробив дубль. Після цього, на 75-й Олексій Дитятьєв скоротив різницю в рахунку, але вже в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Джермейн Ленс встановив остаточний рахунок - 4:1.

У свою чергу, матч у Львові між "Шахтарем" і "Дніпром" був куди більш наполегливим і напруженим. У першому таймі гол забив гравець "Дніпра" Нікола Калініч, який зрівняв рахунок за сумою двох ігор. Але, після перерви, багато атакував "Шахтар", який зумів заробити пенальті, реалізований Луїсом Адріано - 1:1.

УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, у фіналі Кубка України відбудеться класичне українське протистояння "Динамо" - "Шахтар".

Вирішальний матч відбудеться 4 червня на НСК "Олімпійський".