Українка Міщенко перемогла на легкоатлетичному турнірі серії IAAF World Challenge в Пекіні

Міщенко подолала 1500 метрів за 4.02,89 хв., повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Найближчу переслідувачку, марокканку Рабабе Арафі, вона випередила на 1,23 хв. Пейс-мейкером на дистанції виступила ще одна українка, Тамара Твердоступ.

Змагання в Пекіні стали другими поспіль з серії IAAF World Challenge, на яких Міщенко перемогла. 10 травня вона виграла турнір у Кавасакі.

Саме Пекін цього року прийматиме чемпіонат світу з легкої атлетики.