Українка Міщенко перемогла на легкоатлетичному турнірі серії IAAF World Challenge в Пекіні
19:13, 20 травня 2015Спорт
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Українка Анна Міщенко виграла сьогодні другий поспіль турнір престижної міжнародної серії IAAF World Challenge.
Українка Міщенко виграла другий турнір поспіль / vk.com
Міщенко подолала 1500 метрів за 4.02,89 хв., повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Найближчу переслідувачку, марокканку Рабабе Арафі, вона випередила на 1,23 хв. Пейс-мейкером на дистанції виступила ще одна українка, Тамара Твердоступ.
Змагання в Пекіні стали другими поспіль з серії IAAF World Challenge, на яких Міщенко перемогла. 10 травня вона виграла турнір у Кавасакі.
Саме Пекін цього року прийматиме чемпіонат світу з легкої атлетики.
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