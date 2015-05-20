Скаут збірної Росії з хокею: срібло ЧС - фантастичний результат, а більшість уболівальників просто знахабніли

«Наша команда на чемпіонаті світу в Празі, враховуючи рівень суперників, видала фантастичний результат», — цитує слова екс-гравця Lenta.ru з посиланням на особисту сторінку Хаванова в Facebook.

На думку співробітника збірної, більшість уболівальників «не переживали за команду, а чекали приводу, щоб виплеснути всі свої помиї на гравців і тренерів». Хаванов нагадав, що в період з 1994 по 2007 рік кращим досягненням росіян на чемпіонатах світу стали срібні медалі ЧС-2002. «Більшість кричущих просто знахабніли і забули зовсім недавню історію», — підкреслив він.

Раніше голова Федерації хокею Росії Владислав Третяк назвав друге місце, зайняте російськими гравцями на ЧС-2015, нормальним результатом і закликав «не жити радянськими часами», а міністр спорту Віталій Мутко вважає виступ росіян на турнірі успішним.

У фіналі чемпіонату світу 2015 року, що відбувся 17 травня у Празі, збірна Росії програла Канаді з рахунком 1:6.

Хаванов, якому в січні виповнилося 43 роки, у складі російської збірної брав участь у трьох чемпіонатах світу (1999, 2000 і 2003 років). Він виступав на позиції захисника за петербурзький СКА, череповецьку «Сєвєрсталь», московське «Динамо», а також «Сент-Луїс Блюз» і «Торонто Мейпл Ліфс» з НХЛ. З 2014 року працює в селекційній службі збірної Росії, переглядаючи і підбираючи гравців у національну команду.