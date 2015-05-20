НОК вирішив питання щодо придбання нового гімнастичного килиму для тренувань збірної України

Президент НОК підкреслив, що питання щодо придбання спортивного килиму для наших гімнастів, технічні характеристики та марка якого узгоджена з тренером Геннадієм Сартинським і що відповідає сучасним стандартам підготовки атлетів, вже вирішено.

«Сьогодні дуже рідко зустрінеш людину, яка виконує свої обіцянки. Нам пощастило й ми бачимо дійсно людину-слово. Це Сергій Назарович Бубка! Він сказав нам, що НОК забезпечить гімнастів новим спортивним килимом, який нам так необхідний. І він дотримав своє слово, за що ми йому безмежно вдячні», - сказав наставник титулованого спортсмена.

Олег Верняєв також подякував очільнику НОК та усій його команді за постійну підтримку. «Така підтримка завжди мотивує на нові досягнення. Впевнений, придбання цього килима сприятиме нашим успіхам та надихне на нові можливості та мрії на шляху до олімпійського тріумфу», - відзначив герой спортивного квітня.

На чемпіонаті Європи, який відбувся у французькому Монпельє, найкращий спортсмен України 2014 року, який нещодавно отримав «Спортивний Оскар» під час Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року», виборов для України 2 медалі найвищого ґатунку.

Олег Верняєв, не дивлячись на травму ноги, став вперше у кар’єрі абсолютним чемпіоном Європи у багатоборстві та підтвердив своє світове і європейське лідерство у вправах на паралельних брусах, здобувши золоту медаль.

«В активі Олега вже є європейські і світові нагороди, не вистачає лише олімпійської. Тож, бажаю впевнених перемог та спортивної вдачі на перших Європейських іграх в Баку, а також на шляху до олімпійського Ріо-де-Жанейро-2016», - відзначив президент НОК Сергій Бубка.

Сергій Назарович привітав з визнанням також найкращого тренера квітня Геннадія Сартинського, відзначивши ефективну спільну роботу талановитого гімнаста та досвідченого наставника.

Додамо, що для Олега Верняєва це вже п’яте подібне високе визнання Національного олімпійського комітету України. Вперше гімнаст став найкращим спортсменом місяця в листопаді-2012 та ще тричі був визнаний у 2014 році: в травні, жовтні та листопаді.