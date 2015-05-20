Український футбольний арбітр вважає, що "Дніпру" пощастило з суддєю у фіналі Ліги Європи

"Аткінсон - дуже кваліфікований і принциповий арбітр, як і більшість британських суддів, які обслуговують міжнародні матчі. Має великий досвід, завдяки чому психологічно стійкий, вміє впоратися із тиском трибун. І взагалі, мені здається, це дуже хороший і навіть десь вдалий вибір для "Дніпра", - зазначив Шебек у коментарі "Сегодня/Спорт".

За його словами, у Аткінсона класична англійська манера суддівства: не свистіти з будь-якого приводу, а давати грати.

"Згадайте недавній півфінал Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Реал" (2:1), який він обслуговував. Вирішальний гол був забитий з пенальті. Фол Карвахаля на Тевесі був стовідсотковий, але арбітр не показав порушнику ані жовтої, ні тим більше червоної картки, обмежившись 11-метровим. Тобто людина не звикла розмахувати картками наліво і направо. І це на руку "Дніпру", який завжди грає дуже жорстко, як мовиться, "в кістку", - підсумував Шебек.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінал Ліги Європи, в якому зійдуться "Дніпро" та "Севілья".