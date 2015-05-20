Дві українські тенісистки з чотирьох вийшли у другий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

У другий раунд вийшли Катерина Бондаренко і Марина Заневська, повідомляє офіційний сайт турніру.

Бондаренко обіграла Шуко Аояма (Японія) - 6:1, 6:4, а Заневська також у двох партіях обіграла француженку Міртіль Гергес - 6:2, 6:3.

У свою чергу, Анастасія Васильєва програла Яні Чепеловій зі Словаччини - 5:7, 3:6, а Юлія Бейгельзімер не змогла обіграти Джесіку Пегулу (США) - 4:6, 3:6.

Сьогодні ввечері в рамках другого кола кваліфікаційних змагань також відбудеться "українське дербі" в чоловічому одиночному розряді, де зійдуться Ілля Марченко та Денис Молчанов.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США та найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.