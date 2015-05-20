Капітан БК "Черкаські Мавпи" підписав контракт з румунським клубом і прийме громадянство Румунії

Форвард, який протягом двох попередніх сезонів виступав за "Черкаські Мавпи", поставив свій підпис під угодою на наступний сезон, повідомляє isport.ua з посиланням на 24secunde.ro.

Також цю інформацію підтверджує портал basketball.eurobasket.com.

Цікаво, що в Клужі планують, що Кальніченко не буде вважатися легіонером у чемпіонаті Румунії. Гравець, який народився в Молдові, але всю кар'єру виступав у Суперлізі як українець, вже подав заявку на отримання румунського громадянства

У минулому розіграші Суперліги 29-річний Кальніченко набирав 14,2 очка, 5,8 підбору і 2,3 передачі в середньому за матч.

Румунський клуб в цьому сезоні брав участь у третьому за значимістю єврокубку - Кубку виклику, але не зумів подолати груповий раунд.