Кубок, України, 1/2 фіналу, "Динамо" - "Олімпік": відео матчу
18:54, 20 травня 2015Спорт
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Сьогодні у Києві відбувся матч Кубка України з футболу, в якому "Динамо" переграло донецький "Олімпік" з рахунком 4:1.
fcdynamo.kiev.ua
Це була гра-відповідь півфінальної стадії змагань.
Перший матч між цими командами, що відбувся 29 квітня, завершився внічию - 0:0.
Той матч був затьмарений скандалом через місце його проведення. Керівництво ФК "Олімпік" прийняло рішення провести гру на полі НТК ім. Баннікова, що вміщує всього 1678 місць. У свою чергу, фани "Динамо" зажадали перенести матч на більш містку столичну арену, пригрозивши в іншому випадку зірвати гру. У підсумку, в день гри було прийнято рішення перенести її на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського, а оргпитання в спішному порядку вирішувалися протягом кількох годин. Матч відбувся на "Динамо", що вміщає близько 18 тис. глядачів.
Динамо - Олімпік - 4:1. Відео матчу
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