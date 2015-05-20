Кубок, України, 1/2 фіналу, "Динамо" - "Олімпік": відео матчу

Це була гра-відповідь півфінальної стадії змагань.

Перший матч між цими командами, що відбувся 29 квітня, завершився внічию - 0:0.

Той матч був затьмарений скандалом через місце його проведення. Керівництво ФК "Олімпік" прийняло рішення провести гру на полі НТК ім. Баннікова, що вміщує всього 1678 місць. У свою чергу, фани "Динамо" зажадали перенести матч на більш містку столичну арену, пригрозивши в іншому випадку зірвати гру. У підсумку, в день гри було прийнято рішення перенести її на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського, а оргпитання в спішному порядку вирішувалися протягом кількох годин. Матч відбувся на "Динамо", що вміщає близько 18 тис. глядачів.