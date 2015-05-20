Українські тенісисти зіграють між собою у другому раунді кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

У Парижі завершилися матчі першого раунду кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, за підсумками яких, у другому раунді між собою зустрінуться Ілля Марченко та Денис Молчанов, повідомляє Тенісний портал України.

Марченко в матчі першого кола обіграв Аміра Вейнтрауба з Ізраїлю: 7-6(2) 6-2. У свою чергу, Молчанов був сильнішим за іспанця Пере Рібу: 6-3 0-6 7-5. У вирішальній партії Денис поступався 2-5, але зумів переломити хід зустрічі.

Це буде вже друге протистояння українських тенісистів на цьому тижні. Напередодні, на турнірі в Ніцці, Олександр Долгополов обіграв Сергія Стаховського: 3-6 7-5 6-4. Обидва гравці входять в Топ-100 світового рейтингу і автоматично кваліфікувалися в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції.

Крім того, напередодні відбулося жеребкування жіночих кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Франції, де визначилися суперники українок. За результатами жеребкування визначилися пари: Яна Чепелова (Словаччина) - Анастасія Васильєва, Шуко Аояма (Японія) - Катерина Бондаренко, Марина Заневська - Міртіл Жорже (Франція), Юлія Бейгельзімер - Джессіка Пегула (США).

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.