Результати 24 туру Чемпіонату України з футболу

У чемпіонаті України з футболу у розпалі 24 тур. Він почався у п`ятницю: команда Олександра Заварова зіграла на виїзді внічию з Таврією 1:1. У господарів відзначився Гоменюк (59), у канонірів - Селезньов 69). Сьогодні було зіграно три зустрічі. Ось їх результати:

Динамо - Металург Д 3:3 (Бангура 10, Алієв 49, Мілевський 57 – Фернандеш 4, Косирін 42, 59)

Закарпаття – Карпати 1:2 (Козоріз 10 – Кирильчик 44, Худобяк 45)

Зоря - Кривбас 1:2 (Луценко 29 (пен.) - Бюлюкбаші 19, Бартулович 62)

Завтра відбудуться ще 4 поєдинки. Шахтар спробує скористатися "подарунком" своїх земляків, які відібрали у Динамо два очки. Перемога над одеситами дозволить їм очолити таблицю. Дніпро чекає битва в Харкові з Металістом, запорізький Металург поміряється силами з Ворсклою, а Нафтовик зустрінеться з ФК Харків.