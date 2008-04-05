Результати 33 туру англійської Прем`єр-ліги

Сьогодні в Англії пройшли 7 матчів 33 туру Прем`єр-ліги. Арсенал і Ліверпуль після нічиєї в Лізі чемпіонів не змогли виявити сильнішого і в сьогоднішній дуелі – матч завершився з тим же рахунком 1:1. Челсі не втратив свій шанс і завдяки перемозі над «городянами» зберіг за собою другу позицію в турнірній таблиці.

Чемпіонат Англії 33 тур Арсенал - Ліверпуль 1:1 (Бендтнер 54 – Крауч 41)

Манчестер Сіті - Челсі 0:2 (Данн (автогол) 6, Калу 53)

Астон Вілла - Болтон 4:0 (Баррі 9, 60, Акбонлахор 56, Хервуд 85)

Блекберн - Тоттенхем 1:1 (Педерсен 30 - Бербатов 7)

Фулхем - Сандерленд 1:3 (Хілі 74 - Коллінз 45, Чопра 54, Джонс 77)

Віган - Бірмінгем 2:0 (Р. Тейлор 15, 56)

Ньюкасл - Редінг 3:0 (Мартінс 18, Оуен 43, Відука 58)