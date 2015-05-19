На перших Європейських іграх Україну представлять 243 спортсмени

Саме такий склад команди затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на сьогоднішньому засіданні.

Наші спортсмени будуть виступати в 19 з 20 видів спорту (українці не будуть представлені у легкій атлетиці, де відбуватимуться змагання спортсменів 3-го дивізіону командного чемпіонату Європи та розігруватиметься один комплект нагород).

Склад збірної України було сформовано з урахуванням здобутих ліцензій для участі в Іграх, а також відповідно до національної системи відбору, пропозицій федерацій з видів спорту та за підсумками детального розгляду на засіданні Експертної ради з питань підготовки та участі спортсменів України в найпрестижніших міжнародних змаганнях.

«Дуже приємно, що Україна стане частиною видатної історичної події у світі європейського спорту. Наші спортсмени писатимуть нову сторінку спортивної історії. На Європейських іграх Україну представлятиме потужна команда, кількісний склад якої фактично дорівнює нашому представництву на літніх Олімпійських іграх. Впевнений, що наші спортсмени докладуть максимум зусиль, щоб продемонструвати свій найкращий результат, і на честь їх спортивних звершень над п’єдесталом в Баку неодноразово майорітиме український прапор та лунатиме національний гімн», - наголосив президент НОК Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни також підкреслив, що кожен спортивний успіх – це яскравий привід для радості та гордості всієї країни. «Ми віримо в кожного спортсмена та разом вболіватимемо за українську збірну», - підкреслив очільник НОК.

Як повідомляв УНІАН, І Европейскі Ігри відбудуться в Баку з 12 по 28 червня.

В рамках Європейських ігор понад 6 тисяч спортсменів з усіх 50 країн Старого Світу розіграють 253 комплекти престижних нагород у 20 видах спорту (16 олімпійських та 4 неолімпійських).