Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

14:11, 19 травня 2015
Спорт
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У Парижі відбулося жеребкування кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

В квалификации выступят два украинца / rolandgarros.com

У турнірі візьмуть участь два представника нашої країни, повідомляє Тенісний портал України.

У першому раунді донеччанин Ілля Марченко, посіяний під 21-м номером, зіграє з ізраїльським тенісистом Аміром Вейнтраубом, а киянин Денис Молчанов поміряється силами з іспанцем Пером Риба.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.

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