Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
14:11, 19 травня 2015Спорт
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У Парижі відбулося жеребкування кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У кваліфікації виступлять два українця / rolandgarros.com
У турнірі візьмуть участь два представника нашої країни, повідомляє Тенісний портал України.
У першому раунді донеччанин Ілля Марченко, посіяний під 21-м номером, зіграє з ізраїльським тенісистом Аміром Вейнтраубом, а киянин Денис Молчанов поміряється силами з іспанцем Пером Риба.
Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.
У 2015-му році турнір на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.
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