Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

У турнірі візьмуть участь два представника нашої країни, повідомляє Тенісний портал України.

У першому раунді донеччанин Ілля Марченко, посіяний під 21-м номером, зіграє з ізраїльським тенісистом Аміром Вейнтраубом, а киянин Денис Молчанов поміряється силами з іспанцем Пером Риба.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір.

У 2015-му році турнір на кортах "Ролан Гаррос" пройде з 25 травня по 7 червня.