В Італії заарештовано 50 осіб за підозрою в договірних матчах

У числі заарештованих — гравці, колишні і діючі менеджери і президенти клубів, що беруть участь в Лізі Про (четвертий за силою дивізіон італійського футболу) та серії D - (вища ліга аматорського чемпіонату) повідомляє Lenta.ru з посиланням на Corriere della Sera.

Також серед заарештованих є іноземці і один поліцейський.

Розслідування проводить відділ по боротьбі з організованою злочинністю італійського міста Катандзаро. Правоохоронці обшукують офіси футбольних клубів, помешкання їх менеджерів, тренерів та футболістів. За версією слідства, в договірних матчах в цілому брали участь понад 30 команд.

Операція проводиться в десяти областях країни: Венето, Ломбардії, Тоскані, Калабрії, Лігурії, Емілії-Романьї, Марки, Абруццо, Апулії і Кампанії.