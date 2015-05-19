Українська шашистка Макаренкова входить до шістки найсильніших на ЧС

Після двох третин змагань (10 турів з 15), на рахунку нашої спортсменки 11 очок, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні, в рамках 10-го туру, Макаренкова білими грала проти Одгерел Моломжамц з Монголії і завершила партію внічию.

Таким чином, в українки 3 перемоги при 5 нічиїх та 2 поразках.

Ще одна українка Ольга Балтажі грала білими свою партію 10-го туру проти лідера змагань Ольги Камишлеєєої (Нідерланди) і також звела її внічию. На даний момент, на рахунку Балтажі 2 перемоги при 6 нічиїх і 2 поразках - 10 очок. Вона займає 10-е місце в таблиці.

Лідером змагань є Камышлєєва - 14 балів. По 13 - на рахунку Ольги Федорович (Білорусь) і Зої Голубєвої (Латвія).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу проходить з 11 по 24 травня.

Всесвітня федерація шашок (FMJD) організовує чемпіонати світу з міжнародних шашок серед жінок раз на два роки. У цьому році чемпіонат вперше проходить у Китаї. У чемпіонаті беруть участь 16 провідних майстрів з 10 країн світу. Найсильніші шашистки світу проведуть 15 турів по круговій системі протягом 12 днів.