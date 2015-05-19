У роботі колишнього керівництва ФФУ були серйозні порушення - президент федерації Павелко

Про це керівник ФФУ заявив в інтерв`ю авторській програмі "Поміж ділом".

"Вже сьогодні є попередні дані аудиту роботи Федерації за минулі роки, які дозволяють говорити про те, що в роботі допускалися серйозні порушення", - заявив Андрій Павелко.

"Але підтвердити ці висновки повинна велика незалежна аудиторська фірма. Це має бути компанія з великої аудиторської світової четвірки. У мене є можливість залучити таку компанію до роботи з ФФУ, але одноосібно ухвалити таке рішення не міг. Тому, я запропонував Виконкому дати згоду на роботу аудиторської фірми та Виконком надав мені такі повноваження й був укладений договір з відомою компанією KPMG, яка працює, зокрема, з Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (FIFA) і вона повинна найближчим часом зробити висновки щодо діяльності ФФУ в попередні роки", - додав Павелко.