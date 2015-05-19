Президент ФФУ анонсував боротьбу з футбольними тоталізаторами

Про це він розповів в інтерв'ю у програмі «Поміж ділом».

«Сьогодні є законопроект по боротьбі з тотализаторами, він опрацьовується фахівцями. Також ми сьогодні відпрацьовуємо питання по системі УЄФА, створення слідчого комітету, який би мав можливість вивчати такі питання як тоталізатори, як договірні матчі, інші питання, які можуть виникати. Наприклад, суддівські», - розповів Павелко.

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За його словами, подібні питання не унікальні для України, вони є у всьому світі. «І є правильні приклади боротьби з ними. Є правильні приклади законодавства, коли можна довести справу до суду і мати можливість покарати конкретних осіб, - пояснив Павелко. – У сьогоднішньому сучасному світі ми бачимо, що боротьба з тотализаторами вкрай складна – це вже всесвітні організації. Від них приїжджають агенти і працюють безпосередньо з футболістами. Тут необхідно змінити законодавство і довести цю справу до кримінальної, до рішення судів».

Павелко також додав, що автором законопроекту буде він сам і ще кілька депутатів, які входять до Комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.