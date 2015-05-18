Українські самбісти завоювали 19 медалей на Чемпіонаті Європи

На рахунку наших спортсменів - 4 золотих, 5 срібних та 10 бронзових медалей, повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Золото континентальної першості завоювали: Наталія Смаль (72 кг), Марина Буйок (52 кг), Тетяна Савенко (68 кг) і Анатолій Волошинов (100 кг, бойове самбо).

Володарями срібних медалей стали: Аліна Соколовська (48 кг), Анастасія Шевченко (60 кг), Артур Саркісян (74 кг, спортивне самбо), Сергій Чорний (52 кг, бойове самбо) і Максим Риндовський (82 кг, бойове самбо).

Бронзовими призерами стали: у спортивному самбо Олена Сайко (64 кг), Галина Ковальська (80 кг), Олеся Савчук (56 кг), Ярослав Ритко (100 кг) і Размік Тоноян (понад 100 кг); у бойовому самбо - Богдан Бабенко (57 кг), Вадим Бурчак (74 кг), Богдан Кондратович (62 кг), Олексій Заєць (68 кг) і Валентин Греков (90 кг).

У неофіційному загальнокомандному заліку збірна України на третьому місці (4-5-10). 1-е місце у збірної Росії (11-7-7), другі – білоруси (5-2-6). В командному заліку у жіночої збірної України – перше місце, в бойовому самбо – друге.