Тенісист Долгополов піднявся на 12 позицій у новому рейтингу АТР
13:32, 18 травня 2015Спорт
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Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) опублікувала в понеділок нову версію рейтингу найсильніших гравців світу, згідно з якою українець Олександр Долгополов поліпшив свої позиції на 12 місць.
Олександр Долгополов піднявся на 68-е місце в рейтингу / Reuters
Киянин піднявся з 80-го на 68-е місце, повідомляє Тенісний портал України.
Кращим серед українців залишається Сергій Стаховський, який зберіг за собою 52 сходинку світової класифікації.
Крім того, Ілля Марченко займає 128-е місце (-1), Денис Молчанов - 264-е (-13), Владислав Манафов - 402-е (+1).
Рейтинг АТР оновлюється щотижня, по понеділках.
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