Тенісист Долгополов піднявся на 12 позицій у новому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) опублікувала в понеділок нову версію рейтингу найсильніших гравців світу, згідно з якою українець Олександр Долгополов поліпшив свої позиції на 12 місць.

Киянин піднявся з 80-го на 68-е місце, повідомляє Тенісний портал України. Кращим серед українців залишається Сергій Стаховський, який зберіг за собою 52 сходинку світової класифікації. Крім того, Ілля Марченко займає 128-е місце (-1), Денис Молчанов - 264-е (-13), Владислав Манафов - 402-е (+1). Рейтинг АТР оновлюється щотижня, по понеділках.

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