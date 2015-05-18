"Дніпро" отримає зайвий день на підготовку до фіналу Ліги Европи
13:18, 18 травня 2015Спорт
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Матч чемпіонату України «Дніпро» — «Шахтар» перенесено на один день назад і відбудеться в суботу,23 травня, о 18:00.
Визначилася дата і час проведення матчу "Дніпро" - "Шахтар" / fcdnipro.ua
Вже сьогодні, 18 травня, розпочинається продаж квитків на цю гру, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".
Матч перенесено у зв`язку з участю "Дніпра" у фіналі Ліги Европи УЄФА, який відбудеться 27 травня у Варшаві (Польща). Команді буде надано додатковий день на підготовку до вирішального матчу єврокубка проти іспанської "Севільї".
Таким чином, "Дніпро" на поточному тижні проведе дві гри проти "Шахтаря" з різницею у 3 дні - 20 травня в рамках півфіналу Кубка України (номінальним господарем матчу на "Львів-Арені" буде "Шахтар") і 23 березня в рамках 25-го туру УПЛ.
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