Гравці збірної Росії з хокею після поразки у фіналі ЧС залишили лід до виконання гімну Канади (відео)

Хокеїсти національної збірної Росії по закінченні фінального матчу Чемпіонату світу-2015 в Празі (Чехія) залишили лід до виконання канадського гімну, повідомляє Sports.ru.

Отримавши свої срібні медалі гравці росіян не стали чекати вручення нагород суперникам і виконання гімну країни-переможниці світової першості, проявивши неповагу до суперника і хокейного співтовариства в цілому.

Інсайдер TSN Даррен Дрегер зазначає, що нападник Олександр Овечкін просив партнерів не йти.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч ЧС з хокею Канада - Росія завершився розгромною перемогою північноамериканської команди з рахунком 6:1.